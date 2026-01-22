「スープはるさめプラス ごま豆乳味」エースコックは、2月16日から、「スープはるさめプラス ごま豆乳味」を発売する。「スープはるさめ」から初の機能性表示食品が誕生した。水溶性食物繊維の一種である「イヌリン」を配合したスープはるさめとなっている。ちゅるんと食感のはるさめにコクのあるごま豆乳スープを合わせた、豆乳の風味がほのかに香る、優しい味わいの一杯となっている。同商品は、水溶性食物繊維の一種である「イ