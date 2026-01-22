【ヌーク＝横堀裕也】デンマークのラース・ロッケ・ラスムセン外相は２１日、米国のトランプ大統領が欧州８か国に対する追加関税の発動を見送る考えを表明したことについて、「トランプ氏がグリーンランドに対する軍事行動を否定するとともに、貿易戦争に踏み込まなかったことを歓迎する」とＳＮＳに投稿した。ラスムセン氏は、「デンマークにとってのレッドライン（譲れない一線）を尊重しつつ、北極圏における米国の安全保障