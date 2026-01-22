【次世代ゲーミングチェア「ZERO」、「ICHI」価格改定】 2月1日より改定実施 Glotureは、次世代ゲーミングチェア「ZERO」、「ICHI」について価格改定を2026年2月1日より実施する。 「ZERO」はサソリのような形状のゲーミングチェアで、ゲームや仕事、リラックスして動画鑑賞などで長時間座ることを考えて造られたデザインとなっている。 「ICHI」は伝説の生物