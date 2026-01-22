ミュージシャンのＧＡＣＫＴが２２日にＸ（旧ツイッター）を更新。いじめ問題の本質について持論を展開した。現在、いじめ・暴行動画がＳＮＳ上で拡散され、社会問題になっているが、ＧＡＣＫＴは「【イジメ】があるのは昔から変わらない」と投稿。続けて「では、なぜ令和になった今も“学校が動かない”という事態が繰り返されるのか。理由は単純。学校も教育委員会も、減点方式で評価される組織だから」という見解を示した