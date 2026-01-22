【モデルプレス＝2026/01/22】NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年前期）の山田よね役で話題を呼んだ女優の土居志央梨が1月21日、自身のInstagramを更新。美しい背中が際立つワンショルダードレス姿を公開し、話題となっている。【写真】「虎に翼」33歳女優「色っぽい」美背中大胆ワンショルドレス姿◆土居志央梨、ワンショルドレスで美背中披露土居は「ビジュアル撮影のひとこま」とつづり、2月4日から世田谷パブリックシアター