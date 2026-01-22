全国601店舗を展開する「ローソンストア100」は、2026年1月28日（水）から「デカ盛りチャレンジ」を実施する。【写真（16枚）】「デカ盛りチャレンジ」一部メニューを画像で一気に見る今回の企画は、物価高が長期化し、食品価格の上昇や内容量の実質的な減少が続く中、「できるだけ出費は抑えたいが、満足感は妥協したくない」という生活者の声に応える取り組みとして発案された。具材やおかずのボリュームアップに加え、サンドイ