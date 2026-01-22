あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「コーンドビーフ」の略語は？「コーンドビーフ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、5文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「コンビーフ」でした！コンビーフは、塩漬けという意味の「corned」と牛肉という意味の「beef」をあわせた言葉で、