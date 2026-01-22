あなたは読めますか？突然ですが、「娶る」という漢字読めますか？結婚に関する言葉ですが、現代ではあまり使われなくなった古い表現のため、普段ひらがなで書かれることが多く、漢字表記を知らない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「めとる」でした！「娶る（めとる）」とは、男性が女性と結婚して妻として迎えることを意味します。特に、家や家族の中に女性を受け入れるというニュアンスが強い言葉です。漢字の