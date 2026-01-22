あなたは読めますか？突然ですが、「鹿威し」という漢字読めますか？日本庭園の風情を感じさせるあの音の主ですが、漢字で書かれると読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ししおどし」でした！「静かな日本庭園に鹿威しの音が響き、秋の深まりを感じる」「竹筒が石を叩く鹿威しの音を聞きながら、心穏やかに過ごす」のように、竹筒に水を引き入れ、その重みで反転させて石を叩く装置を指すとき