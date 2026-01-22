芸能事務所「ソニー・ミュージックアーティスツ」の公式サイトが22日更新され、所属する俳優でモデルの郄橋大翔（ひろと、25）のマカオ開催予定だったファンミーティングが中止になったことを発表した。サイトでは「2月7日にマカオで予定されていた『郄橋大翔マカオファンミーティング』につきまして関係各所と慎重に協議を重ねた結果不可抗力の事由により、開催を中止させていただくこととなりました」と発表。