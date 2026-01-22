2026年1月の金市場動向から、高騰を支える要因と今後の展望についてみていきましょう。なお、本稿はステート・ストリート・インベストメント・マネジメントの4名のストラテジストによる共同執筆です。金市場の好調を示す2026年最初の「6つ」のチャート金のスポット価格は2025年に65％上昇し、年間リターンは実質、名目ベースともに1979年以来の大幅な伸びとなりました。注目すべきは、金の上場投資信託（ETF）市場が投資家の利益確