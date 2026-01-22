国産初のジェット輸送機C-1が退役しました。半世紀の間、航空自衛隊で航空輸送の柱として、そして東日本大震災では支援物資を運んだC-1の引退に際し、機体分解を担った航空自衛隊入間基地が公式X（@jasdf_iruma）に投稿した部品パーツの写真が大きな反響を呼んでいます。【写真】半世紀、C-1前胴部を結合していたボルトとナット50年経っても「腐食ゼロ」という驚愕の品質それは、約50年間、機体の前胴部を結合し続けてきた