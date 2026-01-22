昨年大みそかに茨城県水戸市の自宅アパートで殺害されたネイリストの小松本遥さん（31）が、殺人容疑で逮捕された同県城里町の会社員・大内拓実容疑者（28）につきまとわれて県警に相談を求める電話をしていたことがわかった。大内容疑者は2年ほど前に飲食店で知り合った小松本さんと交際を開始、連れ立って馴染みの店に出入りしては『初めての彼女』などとのろけていたことも取材で明らかになった。 〈画像〉バスケットボ&