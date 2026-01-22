衆院選に向け、自民党は21日、高市早苗首相の方針を受けて「食料品消費税の2年間ゼロ」を盛り込んだ公約を発表した。中道改革連合も基本政策で税率ゼロを掲げている。市民からは物価高が続く中で「暮らしが楽になる」と歓迎する一方で、大幅な税収減のしわ寄せを懸念する声も。実現には課題も指摘されている。福岡市・天神の青果店で、5歳と1歳の孫のためにイチゴを購入していた市内の男性（71）は「毎日必要な食料品が実質1割