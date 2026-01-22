天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会（20日〜25日、東京体育館）全日本卓球選手権が20日に開幕。ジュニア女子シングルスに今大会最年少の10歳で出場した平賀春香選手が試合後の思いを語りました。鹿児島の光香TTCに所属している平賀選手。憧れの選手に「伊藤美誠選手」をあげ、初の舞台である全日本選手権に挑みました。平賀選手は初戦、愛み大瑞穂高校の松本愛莉選手と対戦。第1ゲームは惜しくも落としますが、第2ゲームは