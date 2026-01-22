沖縄出身で通算１１９勝を挙げた広島ＯＢの安仁屋宗八氏が、今オフにＦＡ宣言から残留を決断した同郷の後輩、ソフトバンク・東浜巨投手にエールを送った。沖縄出身者としてプロ初勝利を挙げたレジェンドは「わしのあとに１００勝をするのは東浜だと思っていた。学校（沖縄尚学）の後輩でもあるし、まずは３桁の１００勝を目指してほしい。そして、わしを追い越すくらいやってほしいね」と期待を込めた。プロ１４年目を迎える