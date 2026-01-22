【リスボン＝平地一紀】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のクリストフ・デュビ五輪統括部長は２１日、２月６日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪で使われるアイスホッケーとそりの会場について、工事が一部で続いていると明らかにした。オンラインでの記者会見で両会場の準備状況を問われ、「作業は残っているが、複雑なものではない。間違いなく大会には間に合う」と自信を見せた。デュビ氏によると、通路の未舗装部分や、