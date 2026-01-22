お笑いタレントみなみかわ（43）が22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。やす子へメッセージを送った。やす子は20日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1時30分）でみなみかわに言及。やす子は同局系「ゴッドタン」でみなみかわと共演した際、同番組のプロデューサーの佐久間宣行氏から「みなみかわのことが好きじゃなかった」などと暴露された。やす子は「リスペクトはあるんですけ