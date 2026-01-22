阪神に想定外のアクシデントが発生した。ドラフト1位の立石正広（創価大）が2026年1月17日に行ったベースランニング中に負傷し、練習から離脱。その後に大阪府内の病院で検査を受け、「右足の肉離れ」と診断されたことを球団が発表した。「プロの投手に慣れる必要があることを考えると」春季キャンプはリハビリ組としてスタートすることになるだろうか。実戦でアピールが必要な立場だが、焦りは禁物だ。故障が長引くと、今後のキャ