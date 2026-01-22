【新興国通貨】ドルペソは昨日節目の１７．５０割れ=メキシコペソ ドルメキシコペソは昨日のドル安基調の中で節目とされた１７．５０を割り込む動きを見せた。１７．４２を付けた後、少し戻しているものの、１７．５０が今度は上値抵抗水準となる展開。ペソ高が優勢。 ペソ円もしっかり。円安の進行もあり、昨日は一時９円０８銭を付けた。その後９円０５銭前後での推移。 USDMXN17.489MXNJPY 9.052