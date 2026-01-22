USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.715.657.805.73 1MO8.715.267.915.74 3MO8.955.648.046.27 6MO9.206.048.336.91 9MO9.356.348.557.36 1YR9.396.618.717.60 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.537.557.19 1MO7.827.386.66 3MO8.257.896.95 6MO8.798.477