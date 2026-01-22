オリックス・吉田輝星投手が、２２日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃的な１年ぶりの散髪を報告した。吉田は「１年ぶりの散髪」と書き始め、伸ばした金髪を顔の前に垂らしたショットを公開。２枚目の写真では両サイドを刈り上げ、黒く染めた髪を上げたりりしい表情を投稿した。この投稿に「男は黙って短髪よ！！」「カッコいい〜輝星くんはやっぱり短髪が似合います素敵」「どんな髪型も似合う！さすがイケメン」「