フィギュアスケートで２０１０年バンクーバー五輪代表の織田信成さんが２１日放送の日本テレビ系バラエティー「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜・後８時）に出演。子育てでの過去の大失敗を明かした。１５歳の長男を筆頭に１２歳の次男、８歳の三男、６歳の長女と４児の父である織田さん。千鳥のノブに「（子どもたちは）スケートはやってる？」と質問を受けた。織田さんは「長男だけ小学１〜３年まで僕が教えてやっ