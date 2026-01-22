１９日、Ｋ７０４１東北民俗テーマ列車の食堂車で、スタッフと共に記念撮影する外国人ツアー客。（ハルビン＝新華社配信／徐率）【新華社ハルビン1月22日】中国黒竜江省のハルビン駅で19日午後6時20分（日本時間同7時20分）、K7041東北民俗テーマ列車が外国人観光客を乗せ、中国最北の同省漠河市に向けて出発した。乗客は氷雪の魅力を体験するシンガポール人やマレーシア人など100人余り。同列車は初めて国外から大規模なツアー