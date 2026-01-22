©️ABCテレビ 京セラドーム大阪付近の大正橋の欄干には、よく見ると音符がデザインされている。音符のメロディは、ベートーヴェン作曲『第九』こと交響曲第9番第4楽章『歓喜の歌』だ。それは、全国各地を股にかけた壮大なミステリーの“序曲”だった！この謎に、崖っぷち状態なABCテレビ入社11年目の福井治人アナウンサーたち“NDY”が挑んだ結果……!? 【TVer】A.B.C-Z塚田僚一が