ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。1月23日（金）放送の同番組では、「ネコいぬ×キッズ 萌えキュン選手権」や「甲斐犬をパートナーに 人といぬを幸せに導く活動」などを紹介する。【写真】ネコから抱っこをせがんで大ジャンプ！大好きな女の子との“萌えキュン”な1枚今回のゲストは、ネコいぬコメンテーターのみりちゃむ。積極的な保護活動を行って