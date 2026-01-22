【第7話】 1月22日 公開 【拡大画像へ】 講談社は1月22日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第7話「勇者の悲願」をヤンマガWebで無料公開した。 世界を救った勇者ヤーヌスは、仲間たちを置いて再び旅に出る。ヤーヌスに恋心をいだいている天才魔法使いアイリスは、一人で旅立ってしまったヤーヌスの後を追う。だが、そこで見たのは旅先出会った女性と次々に関係を持っ