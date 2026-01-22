新潟県内に出されていた「大雪警報」は解除されましたが、強い冬型は２５日頃まで続く見込みです。２２日午前１０時３３分に新潟地方気象台が発表した「大雪に関する新潟県気象情報」によりますと、中越では２３日夕方から２４日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６℃以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みで、中越では２４日にかけて警報級の大雪となる所が