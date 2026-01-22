きょう（22日）未明、岡山市北区大供表町で住宅1棟が全焼する火事がありました。住人の男性が火傷を負い、病院で治療を受けています。 【画像を見る】燃え上がる炎鎮火まで約5時間騒然とする現場（視聴者投稿） きょう（22日）午前2時10分ごろ岡山市北区大供表町の三澤安生さんの住宅から「火が出ている」と、三澤さんの妹から119番通報がありました。 【現場の画像を見る】（視聴者投稿） 約5時間後に鎮火 消防がかけつ