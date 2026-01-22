瀬戸内地方は、寒気や湿った空気の影響で岡山県北部では雪が降っています。昼過ぎ以降はおおむね曇りで、岡山県北部で断続的に雪が降る見込みです。海沿いを中心に風が強まるでしょう。日中の最高気温は岡山で5度、津山で4度、高松で6度の予想です。21日よりも2度前後気温が低くなります。 23日も雲が広がりやすく、岡山県北部では明け方に雪雲がかかるでしょう。朝の最低気温は岡山でマイナス3度、津山でマイナス6度、高松で0度