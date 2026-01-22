全豪オープン大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[柴原 瑛菜 / ベラ ズボナレワ] 2 - 0 [リュドミラ サムソノワ / ディアナ シナイジェル] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第5日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子ダブルス1回戦で、柴原 瑛菜 / ベラ ズボナレワと第10シードのリュ