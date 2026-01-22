現地１月21日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第７節で、伊藤洋輝が所属するドイツ王者バイエルンがユニオン・サン＝ジロワーズとホームで対戦した。終始ゲームを支配したバイエルンは52分に先制。マイケル・オリーセの右CKにニアサイドで反応したハリー・ケインがヘディングシュートを叩き込んだ。さらにその２分後にはケインが敵陣ボックス内で倒されてPKを獲得。これをイングランド人FWが自ら決めて追加点