「駅と彼女。」や「鉄道を支える人たち」など、鉄道を題材とした作品を発表してきた写真家の三橋康弘氏による写真展「車窓の記憶」が、OM SYSTEM GALLERY IIで1月22日（木）から開催される。 1月24日（土）には鉄道写真家の山下大祐氏、1月31日（土）には205系電車の運転経験を持つ運転士をゲストに迎えたトークイベントを実施する予定。 205系電車は国鉄末期の1985年にデビューしJRになってからも山手線