リーズの日本代表MF田中碧は加入１年目の昨シーズン、主軸としてチャンピオンシップ（イングランド２部）優勝とプレミアリーグ昇格に大きく貢献した。だが、今季はリーグ戦では先発が７試合のみ。終盤に投入されるゲームも少なくない。直近のフルアム戦も、前週のFAカップで決勝ゴールを決めたにもかかわらず、またもベンチスタート。それでも、81分からの出場で決勝点の起点となり、そのパフォーマンスを評価された。そん