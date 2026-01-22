JR山手線と京浜東北線が朝ラッシュ時に運休したことで約67万人に影響が及んだ。「改札混みすぎて出られない」「乗り換えも無理すぎる」「地獄の朝」などとSNS上でも悲鳴のような投稿が相次いだ。なぜJR東日本では近年、「人為的ミス」によるトラブルが相次いでいるのか。（ライター前林広樹）JR山手線と京浜東北線が運休で約67万人が大混乱！「地獄の朝」1月16日、首都圏の交通網は麻痺状態に陥った。JR山手線と京浜東北線が始