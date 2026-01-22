サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップは１月20日に準決勝が行なわれ、日本が韓国に１−０、中国がベトナムに３―０で勝利。決勝に駒を進めている。日本に敗れた韓国のメディアは、初めてグループステージを突破した中国の決勝進出に落胆。『OSEN』は「韓国サッカーが中国にさえ後れを取る屈辱が現実のものとなった」と嘆いた。また『スポーツ朝鮮』は「大騒動だ。韓国代表、中国に逆転負け！２連敗は、偶然ではなかった