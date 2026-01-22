【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の正源司陽子が『週刊少年チャンピオン』8号（1月22日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。 ■どこまでもまっすぐな瞳と、圧倒的な透明感！ 1月28日リリースの最新シングル「クリフハンガー」でもフロントメンバーを務めるグループ屈指の人気メンバー、正源司陽子が『週チャン』2度目の登場。 ドット柄の赤いワンピースに身を包んで微