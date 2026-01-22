【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師の「IRIS OUT」が、オリコン週間ストリーミングランキング（1月26日付）において、18週連続1位を記録。男性ソロアーティスト歴代単独1位の連続1位獲得週数を自己更新した。 ■Billboard JAPANストリーミング3億再生はソロアーティスト最速！ また、Billboard JAPANチャートのグローバル・ジャパン・ソングス Global Japan Songs Excl. Jap