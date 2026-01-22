ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」が開幕。初日の22日は、レース前にオープニングセレモニーが行われた。選手紹介のラストに登場したのは、昨年のとこなめで第6代チャンピオンに輝いた茅原悠紀（38＝岡山）。チャンピオンベルトを肩にかけてファンの前に現れ「おはようございます。頑張ります」と簡潔かつ力強く防衛への意気込みを語った。