熊本市は、新しい庁舎の建設費が当初の2倍の約885億円に増えると発表しました。 【写真を見る】熊本市が計画する新しい庁舎建設費が当初の2倍「885億円」に総事業費は1100億円まで膨らむ見通し 土地取得費などを含めた事業費は、1100億円近くに膨らむとみられます。 熊本市は、新たな本庁舎を9階建てで「NTT桜町ビル跡地」に、中央区役所を8階建てで「花畑町別館跡地」に建て替える方針を示しています。 当初は、建設費が4