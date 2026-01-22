タレントの結城アンナ（70）が22日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の岩城滉一（74）、女優の黒柳徹子（92）の3ショットを披露した。「お知らせです！1月28日13時〜TV朝日『徹子の部屋』に二人で出演します。是非、ご覧ください！」と報告。スタジオでの自身と岩城、黒柳の3ショットを投稿した。結城の投稿に、フォロワーからは「いい感じなご夫妻、理想です！」「めちゃくちゃ素敵なお写真」「楽しみ！ぜったい見