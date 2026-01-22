【WWE】SMACK DOWN（1月16日・日本時間17日／ロンドン・ウェンブリー）【映像】「まるで山本KIDのような…」伝説彷彿の“とび膝蹴り”昇格組のニューカマーとインディ帰りのベテランの激突で、大男がフワリとジャンプしてヒザ蹴り一閃。190センチ100キロオーバーが宙を舞うシーンに、識者も伝説の再現「山本KIDのような蹴り技」と思わず唸るひと幕があった。イングランド・ロンドンで開催され