1月22日 発表 Ubisoftは1月22日、アクションゲーム「Prince of Persia The Sands of Time（プリンス オブ ペルシャ 時間の砂）」の開発中止を発表した。 本作は、2004年に発売された「プリンス オブ ペルシャ 時間の砂」のリメイク作品。当初は2021年1月発売予定とされていたが、その後度重なる延期を発表していた。 今回、「皆様の満足に値する品質レベルに到達することができなかった」として