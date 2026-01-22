ＭＬＢ公式サイトは２１日（日本時間２２日）、メッツの本拠地シティ・フィールドで行われたボー・ビシェット内野手（２７）の入団会見の模様を報じた。ブルージェイズからＦＡになったビシェットはメッツと３年総額１億２６００万ドル（約１９９億円）で契約。背番号は「１９」に決定した。本塁打王１度、通算２７４本塁打を放ち、強打の外野手として鳴らした父ダンテ・ビシェット氏がメジャー２年目の８８年に背負った、なじ