政界引退を表明した自民党の菅義偉元首相が2026年1月21日、Xで改めて感謝のメッセージをつづった。「ゼロからスタートしても総理大臣を務めることができる」17日に記者団の前で政界引退の意向を明らかにした菅氏。同日、Xでも「私、菅義偉は、今般行われる予定の衆議院議員総選挙に出馬せず、後進に道を譲る決意をいたしました」と報告していた。引退報告のX投稿には、多くのユーザーからの感謝と労いのメッセージが寄せられた。一