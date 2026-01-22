寒い日だって、おしゃれを諦めたくない。それなら、防寒性の高そうな【ユニクロ】のパンツを味方につけて。裏面が“ヒートテック”の機能を持つボアの素材を使用したスウェットパンツと、保温機能付きの裏起毛素材を使用したフリースパンツがあれば、冬のお出かけもストレスフリーに楽しめそう。今回は「あったかパンツ」を使った、ミドル世代におすすめのコーデをご紹介します。 あったかおしゃれ見え！