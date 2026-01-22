元サッカーイングランド代表のデビッド・ベッカムとスパイス・ガールズの元メンバーでデザイナーのヴィクトリア・ベッカムの長男のブルックリン・ペルツ・ベッカムが、両親のへの不満を初めて公に語った。26歳のブルックリンは、2022年に女優ニコラ・ペルツと結婚後、家族と疎遠になったとされてきたが、今回インスタグラムストーリーで6投稿にわたり声明を発表した。 【写真】集結したベ