フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２２日、安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判で、奈良地裁は２２日に求刑通り無期懲役の判決を言い渡したことを報じた。コメンテーターを務めるタレントのカンニング竹山は、ＭＣで俳優の谷原章介から判決文の中で「印象に残った言葉が安倍さん１人の命だけではなくて公共の安全に対して著しく危険を与えた、