グレープストーンが展開する「東京ばな奈」とドクターイエローが、再びコラボレーション。夢のコラボグッズの新作として「限定キーホルダー付きトートバッグ」が新登場します☆ グレープストーン「【ドクターイエローで見ぃつけたっ】東京ばな奈×ドクターイエローコラボトートバッグ」 価格：1,000円販売日：2026年1月21日(水)〜販売数：1,000枚※販売状況により増減する場合があります販売場所：東海道・山陽