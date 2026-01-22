西野カナが、2月6日に配信シングルとしてリリースされる新曲「君のせい」の新ビジュアルを解禁した。【ライブ写真】12年ぶりのクリスマスライブ！いろんな衣装の西野カナ新ビジュアルは、ブロンドヘアとカジュアルなパーカーがマッチした、リラックスムードが印象的なショットとなっている。昨年末のクリスマスライブで、活動再開後初となるブロンドヘアにイメージチェンジして登場し、ファンを沸かせていた。また、「君のせ